Lampedusa, 5500 migranti sbarcati in meno di due settimane. E Malta resta a guardare (Di lunedì 3 agosto 2020) In poco meno di due settimane sono arrivati sull’isola di Lampedusa oltre 5500 migranti in 250 sbarchi. Gli occhi sono puntati su Malta. Il Sindaco di Lampedusa Salvatore Martello ribadisce con allarme quella che ormai è una situazione critica e visibile agli occhi di tutti. In poco meno di due settimane sono arrivati sull’isola oltre … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

fattoquotidiano : Migranti, il sindaco di Lampedusa: “In due settimane 5500 persone” e quello di Pozzallo: “La nave quarantena non ri… - ItaIiaSovrana : RT @fattoquotidiano: Migranti, il sindaco di Lampedusa: “In due settimane 5500 persone” e quello di Pozzallo: “La nave quarantena non risol… - SALDP2 : @ilfattoblog @paolohutter Ne sono arrivati 5500 in due settimane a lampedusa(parole del sindaco), poi sto fatto che… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Migranti, il sindaco di Lampedusa: “In due settimane 5500 persone” e quello di Pozzallo: “La nave quarantena non risolv… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Migranti, il sindaco di Lampedusa: “In due settimane 5500 persone” e quello di Pozzallo: “La nave quarantena non risolv… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa 5500 Migranti, il sindaco di Lampedusa: “In due settimane 5500 persone” e quello di Pozzallo:… Il Fatto Quotidiano Migranti fuggono dal centro di accoglienza di Terni: "Molti hanno un piano ben preciso"

Diciannove dei 20 migranti assegnati alla prefettura di Terni e collocati in un centro di prima accoglienza convenzionato, sono fuggiti nella notte fra l'1 e il 2 agosto. A darne conferma è il vice qu ...

Migranti, il sindaco di Lampedusa: “In due settimane 5500 persone” e quello di Pozzallo: “La nave quarantena non risolve”

Non si arresta il flusso di persone in arrivo a Lampedusa. Due approdi direttamente sulla terraferma, durante la notte, con un totale di 20 tunisini e un barchino – con una dozzina di migranti – giunt ...

Diciannove dei 20 migranti assegnati alla prefettura di Terni e collocati in un centro di prima accoglienza convenzionato, sono fuggiti nella notte fra l'1 e il 2 agosto. A darne conferma è il vice qu ...Non si arresta il flusso di persone in arrivo a Lampedusa. Due approdi direttamente sulla terraferma, durante la notte, con un totale di 20 tunisini e un barchino – con una dozzina di migranti – giunt ...