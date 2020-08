Khedira: "È stata una stagione dura per me. Juventus, possiamo scrivere la storia!" (Di lunedì 3 agosto 2020) Il centrocampista della Juventus, Sami Khedira, ha ancora un anno di contratto con il club bianconero. Negli ultimi giorni si È parlato di una sua possibile rescissione con il club. Il calciatore, tuttavia, ha fatto chiarezza sul suo futuro con un post pubblicato su Instagram. Ecco quanto si legge: "E' stata una stagione molto dura per me! Sono ovviamente entusiasta del successo della nostra squadra e del nono scudetto consecutivo, il tempo trascorso da dicembre a oggi È stato estremamente... Leggi su 90min

romeoagresti : ?? De Sciglio ?? Khedira ?? Douglas Costa ?? Dybala ?? CR7 (turno di riposo) ?? De Ligt (turno di riposo) ?? Pjanic… - romeoagresti : ?? Chiellini ?? De Sciglio ?? Danilo (turno di riposo) ?? De Ligt (turno di riposo) ?? Khedira ?? Ramsey (turno… - forumJuventus : CT: 'Niente feste per Sami, in campo 978 minuti. Khedira lascia Torino, si tratta la risoluzione del contratto: dis… - AdriJuve64 : RT @FrancisJUnder12: I tifosi della Juventus che insultano pesantemente i giocatori della Juventus sotto i loro post, oltre a palesarsi per… - CronacheTweet : #Juventus, il bilancio di #Khedira -