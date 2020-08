Juventus: Se va via De Sciglio potrebbe restare Luca Pellegrini (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo una stagione in prestito al Cagliari, tra alti e bassi, Luca Pellegrini potrebbe ritornare alla Juventus in caso di cessione di Mattia De Sciglio. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

marcoconterio : ???? Caos #Conte all'#Inter: da settimane è in contatti con dirigenti, giocatori ed ex giocatori della #Juventus per… - luca_serpericci : RT @marcoconterio: ???? Caos #Conte all'#Inter: da settimane è in contatti con dirigenti, giocatori ed ex giocatori della #Juventus per avere… - battitointer : RT @marcoconterio: ???? Caos #Conte all'#Inter: da settimane è in contatti con dirigenti, giocatori ed ex giocatori della #Juventus per avere… - raffaelecaru : Vi ricordo che vuole la Juventus, sì. Pensiamoci un miliardo di volte a far andare via uno così. La fame negli o… - germanocassese : RT @marcoconterio: ???? Caos #Conte all'#Inter: da settimane è in contatti con dirigenti, giocatori ed ex giocatori della #Juventus per avere… -