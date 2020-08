«Il Ponte Morandi non è caduto per caso. Si sono accumulati anni di ritardi nelle ispezioni» (Di lunedì 3 agosto 2020) Oggi il nuovo Ponte di Genova, sorto sulle macerie del Morandi, sarà inaugurato. Due anni fa, il 14 agosto 2018, il viadotto sul Polcevera crollò, portandosi dietro 43 vite innocenti. Spezzate. Oggi il Fatto Quotidiano intervista il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, titolare dell’inchiesta sulla tragedia. Fa il punto sul fascicolo. «A fine ottobre sarà consegnata la perizia sulle cause del crollo, poi dall’1 dicembre inizierà la discussione. La perizia sarà fondamentale perché darà indicazioni sulle condotte che possono aver avuto rilevanza nel disastro. E intanto la procura deve portare avanti la gestione dell’enorme mole di dati raccolta, così da mettere in connessione le informazioni». Cozzi racconta la complessità ... Leggi su ilnapolista

sole24ore : Genova, a due anni dal crollo del ponte Morandi chiuse 134 imprese - agorarai : 'Oggi giornata difficile. Il dramma del crollo del Ponte Morandi l'ho interiorizzato. Andiamo all'inaugurazione a t… - Tg3web : L'inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio a Genova, domani, arriva dopo mesi difficili per chi ha dovuto abbandon… - NicolaDePa1 : RT @LaVeritaWeb: I familiari attaccano: «Benetton mai estromessi». Sulle strade liguri restano gli ingorghi. - BerterameSimona : RT @FraHammers: Non ci saranno i familiari delle 43 vittime. Né il comitato degli sfollati del ponte Morandi. Né molti dei vigili del fuoco… -