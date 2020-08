Il Mattino: il Benevento tenta il colpo Callejon (Di lunedì 3 agosto 2020) Il progetto ambizioso del Benevento, che stavolta dopo esser salito in Serie A vuole rimanerci, passa anche per gli svincolati di lusso. In questo senso, il direttore sportivo Pasquale Foggia sta provando a convincere José Callejon, che contro la Lazio ha chiuso la sua esperienza in maglia azzurra. Lo scrive Il Mattino, che racconta di come i tempi ristretti per un trasloco in Spagna e la voglia di rimanere in città potrebbero convincere la famiglia Callejon a restare a Napoli. La separazione dal capoluogo campano risulta indigesta, ancor più vista la ristrettezza di tempi che quest’annata particolare potrebbe imporre a un trasloco. Il ritorno in patria non dispiacerebbe all’esterno, ma neppure un’ulteriore permanenza in Italia, nello specifico a Napoli, intesa come città e ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Mattino: il #Benevento tenta il colpo #Callejon Lo spagnolo potrebbe vivere ancora a Napoli con la famiglia, Ma… - MundoNapoli : Il Mattino: il Benevento vuole prendere Josè Maria Callejòn - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Benevento, sondaggio per Callejon - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Benevento, sondaggio per Callejon -