Howard e il destino del mondo | George Lucas | Steve Jobs e il flop del film a cui si deve la Pixar

L'insuccesso commerciale di Howard e il destino del mondo, i debiti di George Lucas e l'offerta generosa di Steve Jobs sono i motivi per cui oggi abbiamo la Pixar. L'insuccesso commerciale di Howard e il destino del mondo è il motivo per cui oggi abbiamo la Pixar. Questo perché George Lucas, produttore del film, sperava in un successo al box office per recuperare le spese di lavorazione del Skywalker Ranch, costato 50 milioni di dollari. Dato che il lungometraggio, che aveva un budget di 37 milioni, si fermò a 38 milioni nel mondo, il proprietario della Lucasfilm fu ...

Stasera su Iris, alle 21:00, va in onda Howard e il destino del mondo, pellicola con protagonista Howard il papero, diventata a suo modo un cult per essere uno dei film più brutti mai realizzati. NOTI ...

Il personaggio di Howard il papero, pur non toccando gli eccessi di “sesso, droga e alcol” che caratterizzavano altri animali antropomorfi di quel periodo, come Fritz il gatto, rappresentò una piccola ...

