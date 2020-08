Guglielmo Scilla e Luigi Di Lella si sono lasciati: la conferma di Willwoosh (Di lunedì 3 agosto 2020) Guglielmo Scilla e Luigi Di Lella si sono lasciati. La conferma è arrivata dallo stesso youtuber che ha risposto alle domande poste dai fan. Tra queste, la più presente, era proprio quella relativa alla situazione sentimentale di Willwoosh, che ha così deciso di rendere nota la rottura con l’ex compagno con cui è stato per due anni. L’annuncio è arrivato attraverso una serie di risposte che Scilla ha dato su Instagram. La storia con Luigi era finita già prima del lockdown, ora è arrivata la conferma: “Arriviamo alla domanda che mi è stata rivolta di più negli ultimi mesi “Stai ancora con ... Leggi su italiasera

