Grandi opere, torna il libro dei sogni (Di lunedì 3 agosto 2020) Chi salverà l'Italia? Le infrastrutture. Lo slogan di ogni governo degli ultimi vent'anni torna con l'esecutivo giallo-rosa. Di rilancio in rilancio si sfiora quota 200 miliardi di investimenti per oltre cento progetti. Tra commissari, “modello Genova” ed enti locali all'asfissia finanziaria ecco la nuova cura di ferro e cemento del premier Conte. Come sempre, salvo inteseCosa trova lo Stato dentro Autostrade per l'Italia" Leggi su espresso.repubblica

fattoquotidiano : GRANDI OPERE Palazzo Chigi scrive la norma per liquidare la società concessionaria in guerra col costruttore Salini… - msgelmini : Ponte sullo Stretto e Alta velocità in Sicilia sono grandi opere non più rinviabili. Oggi a #Messina il popolo del… - repubblica : RT @espressonline: Grandi opere, torna il libro dei sogni - espressonline : Grandi opere, torna il libro dei sogni - AndreaLongo84 : RT @giacomo94_: Allegri all’Inter, dopo aver preso Marotta e Conte, sarebbe una delle più grandi opere di riciclaggio della storia. @Jjnt… -

Apple è la società di maggior valore al mondo: superato anche il colosso petrolifero Saudi Aramco. Ecco quanto vale

Dopo la robusta e inattesa trimestrale presentata da Apple lo scorso giovedì, la seduta borsistica di venerdì del titolo AAPL è stata scoppiettante, con il valore azionario che ha chiuso la giornata c ...

Comune di Avellino, avviso pubblico per l’acquisto di immobili da destinare all’edilizia residenziale pubblica

In seguito all’enorme partecipazione riscontrata al nuovo bando di assegnazione alloggi, il Comune di Avellino ha indetto un avviso pubblico teso ad acquisire l’eventuale disponibilità alla vendita di ...

