Giorgia Meloni ha detto che sarà indagata per i troppi consensi e finirà nel mirino come Salvini (Di lunedì 3 agosto 2020) Cavalcando l’onda della retorica del “non ci fanno governare perché siamo di destra”, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha detto: «Mi indagheranno per i troppi consensi». Il suo partito è ora al 18% e teme che finirà nel mirino, «come è successo a Salvini». In un’intervista a Libero, Giorgia Meloni ha parlato del suo successo, del processo contro l’alleato Matteo Salvini e anche del governatore della Lombardia Attilio Fontana, accusato di aver condizionato l’affidamento dei camici alla ditta del cognato Andrea Dini per fornire mezzo milione di pezzi alla regione. Secondo la leader di ... Leggi su giornalettismo

