Gianni Sperti nuovo look, per invidia ‘copia’ Tina Cipollari: «Ma che ti dice la testa?» (Di lunedì 3 agosto 2020) Un nuovo look a dir poco spiazzante quello sfoggiato da Gianni Sperti tra gli ultimi post social: l’ex ballerino, oggi opinionista insostituibile di Uomini e Donne, si rende protagonista di un cambiamento radicale. Che spiega in prima persona come una voglia irrefrenabile di novità. Un desiderio, in questo caso, di voltare pagina rispetto a qualcosa di doloroso, com’è stato – e continua purtroppo ad essere – la situazione dettata dal coronavirus. Leggi anche >> Paolo Bonolis figlie, scatto privato in piscina: «Lui riservato, sarebbe felice di vedere questa foto?» Gianni Sperti nuovo look, biondo platino come Tina Cipollari: ... Leggi su urbanpost

trash_italiano : Tutti: “ad Agosto non succede nulla” Gianni Sperti: - vincioemme : RT @Iosonolagomma: Gianni Sperti sta in vacanza a Chernobyl - GossipItalia3 : Gianni Sperti nuovo look, per invidia ‘copia’ Tina Cipollari: «Ma che ti dice la testa?» #gossipitalianews - Iosonolagomma : Gianni Sperti sta in vacanza a Chernobyl - infoitcultura : Gianni Sperti irriconoscibile, il nuovo look è di platino: «Mi piace cambiare per dimenticare il passato» -