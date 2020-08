Game Pass sta per salutare Devil May Cry 5 e altri due giochi (Di lunedì 3 agosto 2020) Agosto è finalmente arrivato, il che significa che ora sappiamo quale sarà la prossima serie di giochi che lascerà Game Pass.Se avevate in ​​programma di giocare uno dei seguenti tre giochi, avete tempo fino alla metà di agosto per farlo:È un gruppo abbastanza piccolo per la prima parte di agosto, ma sono giochi di notevole peso. Devil May Cry 5 è uno dei migliori giochi d'azione della generazione, quindi assicuratevi di provarlo prima della sua partenza dal servizio.Leggi altro... Leggi su eurogamer

