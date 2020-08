Formula 1, Sergio Perez rischia di saltare anche il secondo GP a Silverstone: la Racing Point attende novità (Di lunedì 3 agosto 2020) Sergio Perez potrebbe saltare anche il secondo Gran Premio di Formula 1 in programma a Silverstone nel prossimo week-end, dopo aver dovuto marcare visita in quello svolto domenica scorsa e vinto da Lewis Hamilton su tre ruote. Foto Getty / Peter FoxIl messicano è al momento in quarantena dopo la positività al Covid-19, in attesa di capire quando dovrà sottoporsi al nuovo tampone. Sulla questione si è soffermato Otmar Szafnauer, che ha fatto chiarezza sulla vicenda: “ci atterremo alle linee guida della National Health England, quindi faremo quello che dicono. Non sono ancora sicuro se la quarantena sia di dieci o di sette giorni, ci sono rapporti contrastanti, ma ci atterremo a quello che ci dirà la National Health England. ... Leggi su sportfair

