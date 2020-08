Fiorentina, Commisso: «Chiesa parte, se arrivano i soldi che vogliamo» (Di lunedì 3 agosto 2020) «Federico non l'ho mai criticato - dice Commisso - gli vogliamo un bene immenso perchè è un ragazzo in gamba. L'ho tenuto perchè ritenevo che fosse la cosa migliore da fare l'anno scorso. Ho preso la decisione giusta. Se vuole andare, l'importante è che porti i soldi giusti per noi. Parleremo con il ragazzo». Centro sportivo: pronto a fine 2021 Leggi su firenzepost

