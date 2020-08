Ferragosto 2020 in agriturismo: le offerte dalle località più belle (Di lunedì 3 agosto 2020) Trascorrere il Ferragosto 2020 in agriturismo: le migliori offerte dalle località più belle, da prendere subito. Manca poco a Ferragosto 2020 e se non avete ancora la minima idea su dove andare e cosa fare, l’agriturismo può essere la proposta che fa al caso vostro. Leggi anche –> Vacanze estate 2020 in Italia: quando partire, … L'articolo Ferragosto 2020 in agriturismo: le offerte dalle località più belle è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, obbligo di mascherina fino a ferragosto ma verso proroga #ANSA - repubblica : Coronavirus, obbligo di mascherine nei locali anche dopo ferragosto [aggiornamento delle 20:40] - fattoquotidiano : Turismo, Enit: “Italia quasi sold out a ferragosto”. Venduto il 79% delle offerte online. Ecco le mete più ambite - gazzettaReggioE : Meteo: temporali e nubifragi, poi torna il cado. E Ferragosto come sarà? - ilfaroonline : #Covid_19: in Italia obbligo della mascherina fino a Ferragosto ma si valuta la proroga -