Fedez si fa crescere i baffi ma Chiara Ferragni non gradisce e lo boccia pubblicamente (FOTO) (Di lunedì 3 agosto 2020) Non piacciono a Chiara Ferragni i baffi di Fedez, così glielo comunica pubblicamente e fa anche una battutina… Aveva cambiato look Fedez, ma non è servito a far impazzire la sua bella mogliettina. Proprio così, il rapper aveva rasato la barba e lasciato solo i baffi a vista, ma a Chiara Ferragni il look del marito non è piaciuto. Non solo, il rapper subito dopo ha dovuto rasare anche i baffi rimasti! Il cantante aveva anche chiesto ai fan se il suo aspetto fosse gradevole, ma il sondaggio fatto sui social ha bocciato il look. Niente da fare, meglio radersi e riprendere il suo solito aspetto. Così tutti sono stati contenti e hanno apprezzato che ...

