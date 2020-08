Fa video ai bimbi in spiaggia e si masturba. Nel suo smartphone video di rapporti sessuali con bambine (Di lunedì 3 agosto 2020) Filmava i bambini che giocavano in spiaggia, arrivando a spogliarsi e a masturbarsi davanti a tutti. La furia dei genitori ha richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono subito intervenute sul litorale di Bibione per fermare un uomo di 54 anni, di nazionalità tedesca. Erano stati proprio le mamme e i papà dei piccoli ad accorgersi che il 54enne era intento a riprendere con il proprio telefono cellulare i loro figli, il tutto con i pantaloni abbassati e intento a masturbarsi. Sul posto sono arrivate più pattuglie degli agenti di polizia, coordinati dal comandante William Cremasco, che hanno provveduto a rintracciare il 54enne presso Piazzale Zenith. Nello smartphone del tedesco sono stati poi rinvenuti altri video girati a Bibione e a ... Leggi su nonsolo.tv

Ultime Notizie dalla rete : video bimbi Pedopornografia, nelle chat di Telegram 15 euro per vedere video di bimbi: «La più piccola ha 5 anni» Il Messaggero 78 migranti salvati dalle autorità maltesi

