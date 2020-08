Esenzione bollo auto: non sempre con legge 104 spetta (Di lunedì 3 agosto 2020) L’Esenzione dal pagamento del bollo auto non è automaticamente riconosciuta a tutti i titolati di legge 104 con handicap grave. Per poter fruire dell’agevolazione è necessario che la patologia invalidante posseduta rientri in quelle per le quali l’Esenzione dal pagamento è prevista. Esenzione bollo auto invalidi Una lettrice, scrive sulla condizione del marito: Buongiorno. Mio marito ha riconosciuto il diritto alla legge 104 art.3 comma 3 e riconosciuto diritto di accompagnamento con sentenza del giudice, in più è affetto da patologia oncologica, quindi un 048. Al momento dell’,acquisto auto il concessionario non ci ha accettato la riduzione ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Esenzione bollo auto: non sempre con legge 104 spetta - marino29b : RT @nicoladimarc: ?? #Lombardia, assestamento di bilancio. Sostegno settore auto a basse emissioni. Bocciata proposta #M5S di esenzione dal… - MarcoAcco68 : RT @nicoladimarc: ?? #Lombardia, assestamento di bilancio. Sostegno settore auto a basse emissioni. Bocciata proposta #M5S di esenzione dal… - Lombard5stelle : RT @nicoladimarc: ?? #Lombardia, assestamento di bilancio. Sostegno settore auto a basse emissioni. Bocciata proposta #M5S di esenzione dal… - nicoladimarc : ?? #Lombardia, assestamento di bilancio. Sostegno settore auto a basse emissioni. Bocciata proposta #M5S di esenzion… -

Ultime Notizie dalla rete : Esenzione bollo Esenzione bollo auto 2020: a chi spetta e per quali vetture? The Wam Tasse, taglio da un milione e mezzo

Passa il bilancio di previsione in consiglio comunale. La maggioranza parla di "documento taglia tasse" e vota compatta a favore, l’opposizione bolla tutto come "provvedimenti insufficienti" e vota co ...

Mezzi inquinanti, slitta il blocco degli Euro 4 diesel

Anche per il 2020 la Regione Lombardia offre degli incentivi per la sostituzione dei mezzi più inquinanti: viene concesso un contributo di 90 euro per la demolizione di veicoli inquinanti ed esenzione ...

Passa il bilancio di previsione in consiglio comunale. La maggioranza parla di "documento taglia tasse" e vota compatta a favore, l’opposizione bolla tutto come "provvedimenti insufficienti" e vota co ...Anche per il 2020 la Regione Lombardia offre degli incentivi per la sostituzione dei mezzi più inquinanti: viene concesso un contributo di 90 euro per la demolizione di veicoli inquinanti ed esenzione ...