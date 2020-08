"Dovevo attraversare quel ponte". Crollo del Morandi, la confessione di Edoardo Rixi su quel giorno maledetto (Di lunedì 3 agosto 2020) Oggi, a due anni dalla tragedia del ponte Morandi, si inaugura il nuovo ponte di Genova. Il Crollo del viadotto ha ucciso 43 persone e spezzato la città in due. In meno di due anni, però, si è costruito un nuovo ponte, mentre proseguono le indagini su interessi privati e omissioni pubbliche che potrebbero aver avuto un ruolo in quella tragedia. E nel giorno dell'inaugurazione del nuovo ponte, ospite in collegamento ad Agorà su Rai 3, il leghista Edoardo Rixi ricorda è commenta: "La giornata di oggi è molto pesante. Un'ora dopo il Crollo - ricorda - ero con i Vigili del Fuoco. Sono arrivato subito perché Dovevo ... Leggi su liberoquotidiano

