Distanziamento sui treni, il Piemonte contro il governo: «Basiti dalla confusione». La Lombardia annuncia un accordo con il governo (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto)Il Distanziamento sui treni è diventato il nuovo terreno di scontro tra governo e regioni, con il ministro Roberto Speranza che ha costretto le compagnie di trasporto ferroviario a fare dietrofront, e alcune regioni determinate ad andare avanti. Tra queste c’è la Lombardia che intende non indietreggiare sulla sua ordinanza che permette la piena occupazione dei posti a sedere sui treni regionali. La Regione è però convinta che si possa arrivare a un accordo giovedì in occasione della conferenza Stato Regioni. Mentre il Piemonte ha fatto sapere di non essere in grado di rispettare le direttive ministeriali e che chiederà presto al ... Leggi su open.online

giorgio_gori : Sui treni torna il distanziamento, ma non in #Lombardia. La Regione decide di non ascoltare le raccomandazioni degl… - robersperanza : È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Ho firmato ordinanza che ribadisc… - fanpage : Saranno occupati tutti i posti a sedere. L'amministrazione Fontana dice no al distanziamento sui treni - hilarita13 : @SkyTG24 Non ci si può rendere conto ad agosto che il distanziamento sui treni non è garantito. Molte persone hanno… - panchetti101 : RT @stefanoboni59: Toscana: fare chiarezza sul distanziamento sociale sui mezzi pubblici. Oggi come Filt/Cgil - Fit/Cisl e UilTrasporti… -

Roma, 3 ago. (askanews) - "Grazie a una raccolta fondi, con il coinvolgimento della società civile - prosegue - puntiamo a realizzare uno screening di massa con decine di migliaia di test che ci conse ...

Uno screening di massa con test sierologici, che coinvolgerà i soggetti più fragili, come i pazienti affetti da patologie croniche, oncologici, cardiopatici o emotrasfusi, i lavoratori delle categorie ...

