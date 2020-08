Dalla grattachecca al kakigori, la granita nel mondo (Di lunedì 3 agosto 2020) Non è estate senza granita. E non si tratta solo di ghiaccio variamente tritato: quella siciliana è una cosa (deliziosa), la grattachecca dei romani un’altra, in Giappone diventa kakigori e in Colombia cholado. Insomma, tutto il mondo è paese. E vuole mangiare la granita. Nella gallery abbiamo raccolto le diverse declinazioni della granita in ogni angolo del pianeta. Tante varianti sul tema, servite dentro coni di carta o a forma di montagna, dai colori sgargianti e quasi fluo, coperte di toppings e decorazioni speciali. Sfogliatela per scoprire come si chiama (e come si mangia) la granita nel mondo. Wired. Leggi su wired

Granita siciliana, una preparazione unica nel suo genere e spesso confusa con la bevanda a base di ghiaccio tritato e sciroppi che si trova comunemente nei bar. Ma la vera granita è tutt'altro.

