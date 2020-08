Coronavirus in Campania, i dati del 2 agosto: 4 nuovi positivi e un decesso (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 2 agosto dell’unità di Crisi regionale riporta 4 nuovi positivi su 826 tamponi effettuati. Quattro positivi al Coronavirus in Campania, un decesso e sette persone guarite nelle ultime 24 ore. A renderlo noto l’Unità di crisi della Regione. I contagi, da inizio pandemia, salgono a 5.020 mentre i … Leggi su 2anews

