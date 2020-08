Coronavirus, contagi in calo ma pochi i tamponi effettuati. Lieve aumento delle vittime (Di lunedì 3 agosto 2020) Ci sono stati 159 nuovi contagi da Coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 289. A fronte di un calo consistente però sono aumentate le vittime: 12, contro le 8 di ieri. I ... Leggi su globalist

