Coronavirus a Pozzuoli | stagista del comune positivo al tampone | uffici chiusi

Pozzuoli. Allerta al comune di Pozzuoli, stagista positivo al tampone. Ad anticipare la notizia è IlMattino. Il giovane, residente a Napoli e impegnato in qualità di stagista da qualche mese all'ufficio tecnico che ha sede nella palazzina n. 3 al Rione Toiano, era stato sottoposto come da prassi al test sierologico, risultando negativo. Successivamente si è

