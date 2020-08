Conte: «Non ho chiesto alla Juve se cacciano Sarri: pronte querele» (Di lunedì 3 agosto 2020) “In merito all’articolo uscito oggi su Repubblica.it smentisco categoricamente il fatto di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo “ma Sarri lo cacciano?” querelerò chi ha scritto quest’articolo e il direttore responsabile della testata”. Così il tecnico dell’Inter Antono Conte, intervistato dall’Ansa. Il tecnico dell’Inter torna così a parlare dopo le polemiche seguite al … L'articolo Conte: «Non ho chiesto alla Juve se cacciano Sarri: pronte querele» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

