Civitavecchia, lotta allo spaccio nella movida: arrestato titolare di una pizzeria (Di lunedì 3 agosto 2020) Gli agenti del commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, nel fine settimana hanno effettuato mirati servizi di controllo del territorio volti a garantire il regolare svolgimento della c.d. “movida” e, prevenire il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate dai giovani nel fine settimana. Nell’ambito di questi servizi, è stato arrestato un 48enne di origini campane, titolare di una pizzeria, trovato in possesso di 2,54 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato al termine di un servizio di appostamento che ha permesso agli agenti della squadra di polizia giudiziaria di notare lo strano movimento di clienti che entravano ed uscivano velocemente dal locale senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta

