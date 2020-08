Circa 8mila persone sono state evacuate nel sud della California a causa di un incendio (Di lunedì 3 agosto 2020) Circa 8mila persone sono state evacuate dalla Cherry Valley a est di Los Angeles, California, a causa di un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di venerdì e tuttora in corso. L’incendio, soprannominato dai vigili del fuoco locali “Apple fire”, sarebbe Leggi su ilpost

usalamuni : @DSantanche nave traghetto occupanti 1600 auto e camion circa 500. viaggio Lampedusa Tunisi 6 ore... rimpatriare 8m… - AndreaCampione2 : @La_manina__ Oltre ad essere poveri di spirito hanno poca idea dei numeri:poche migliaia di arrivi l'anno in un pae… - xFister : Ok, trovato: nel triennio 1981-1983 per la ricostruzione sono destinati 8mila miliardi di lire. Circa 4 miliardi di… - d_essere : RT @Kristina_Claret: Tg Studio Aperto Nelle ultime 24h sono stati trasferiti dalla Sicilia circa 2mila #migranti Abbiamo idea di quanto ci… - Kristina_Claret : Tg Studio Aperto Nelle ultime 24h sono stati trasferiti dalla Sicilia circa 2mila #migranti Abbiamo idea di quanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Circa 8mila Circa 8mila persone sono state evacuate nel sud della California a causa di un incendio Il Post DayDreamer Can Yaman: curiosità sull’attore del momento

Can Yaman è l’attore turco protagonista della nuova soap opera “Daydreamer – Le ali del sogno”. L’attore interpreta il protagonista della soap opera Can Divit. Scopriamo qualche curiosità sull’attore ...

Coronavirus treni, migliaia di biglietti annullati dopo il ritorno del distanziamento

. “Ti informiamo che su tutte le Frecce e gli Intercity resta confermato il distanziamento e il limite del 50% di posti da occupare a scacchiera. Trenitalia, su ordinanza del Ministro della Salute, ha ...

Can Yaman è l’attore turco protagonista della nuova soap opera “Daydreamer – Le ali del sogno”. L’attore interpreta il protagonista della soap opera Can Divit. Scopriamo qualche curiosità sull’attore .... “Ti informiamo che su tutte le Frecce e gli Intercity resta confermato il distanziamento e il limite del 50% di posti da occupare a scacchiera. Trenitalia, su ordinanza del Ministro della Salute, ha ...