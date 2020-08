Cagliari, Nandez nei guai. La fidanzata si arrabbia, twitta e poi cancella: “Era a ballare con alcune ragazze…” [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Nahitan Nández nei guai. Il centrocampista del Cagliari è stato preso di mira dalla fidanzata Sarah Garcia sui social. Le possibili frizioni tra i due sono stati resi pubblici dalla donna, che ha manifestato il suo disappunto attraverso alcuni tweet poi cancellati. “Il mio ragazzo mi ha fatto una videochiamata: diceva che stava andando a letto per dormire ma dopo mezz’ora era a ballare con alcune ragazze. La scusa: non te l’ho detto perché sapevo che ti saresti arrabbiata. Hahaha oh, che schifo. A volte non sappiamo apprezzare e desideriamo sempre di più”. E’ uno dei tanti post della ragazza, i cui screen sono stati riportati da “Bola Vip” prima che fossero ... Leggi su calcioweb.eu

sportli26181512 : #Cagliari, infuriata la fidanzata di Nandez: ecco perché: Sarah Garcia: 'Mi dice che va a dormire e in mezzora era…

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Nandez Cagliari, infuriata la fidanzata di Nandez: ecco perché Corriere dello Sport SERIE A – Immobile trionfa in Italia e in Europa: la classifica marcatori completa della stagione 2019/20

