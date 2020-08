"Banchi con le rotelle? Ecco come li useremo". Salvini scatenato, ridicolizzata (ancora) Lucia Azzolina (Di lunedì 3 agosto 2020) Direttamente da Milano Marittima, di buon mattino, Matteo Salvini parla in un'intervista a tutto campo a SkyTg24. Picchia duro sull'immigrazione e bolla il governo di Giuseppe Conte come "complice dei trafficanti di esseri umani". E ancora, parla di "governo surreale" per la proroga dello stato di emergenza per coronavirus "senza che ci sia emergenza". Ovviamente Open Arms, il prossimo processo: "Andrò in tribunale a Catania a testa alta", assicura. E tra i vari temi trattati c'è spazio anche per la scuola. Il leader della Lega spiega che, quando tornerà al governo, lavorerà per "una scuola migliore e più sicura". E parlando di scuola, non poteva esimersi da una stoccata a Lucia Azzolina, il ministro dell'Istruzione M5s, la cui ultima "trovata" che continua a far ... Leggi su liberoquotidiano

