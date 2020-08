Autostrade – Nanni: Fare chiarezza sugli svincoli A24 (Di lunedì 3 agosto 2020) Autostrade – Nanni: Fare chiarezza sugli svincoli A24 – “Ora vedremo come stanno effettivamente le cose sugli svincoli del tratto urbano della A24, quelli dove sono stati posizionati i caselli”. Così in una nota Dario Nanni, consigliere del Gruppo Misto del VI Municipio. “Oggi ho presentato formalmente una richiesta al Segretario Generale del Comune di Roma per sapere se quegli svincoli, sui quali sono stati installati i caselli autostradali di Ponte di Nona, Settecamini e Lunghezza, sono ancora di proprietà del Comune di Roma o sono stati ceduti a terzi. Nel caso in cui gli stessi siano stati dati ad altri, temporaneamente o definitivamente, ho chiesto di avere copia ... Leggi su romadailynews

