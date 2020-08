Vorreste partecipare ad «Amici»? Qui ci si candida per il casting! (Di domenica 2 agosto 2020) Il modulo per partecipare alla prossima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, lo si trova qui: https://www.wittytv.it/casting-amici. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Vorreste partecipare

Vanity Fair.it

L'editoriale della domenica del direttore della Gazzetta di Reggio, Stefano Scansani. Una lettera aperta per il capitano della Reggiana REGGIO EMILIA. Caro Spanò, lei ha preferito gli studi al calcio.Spirito. Il vocabolario ci mette pagine per abbracciarne i significati e le sfumature. Per evocare quello di Milano basta invece sedersi sotto le stelle nell'omonimo locale. La serata Ca Bar Et Boh Vi ...