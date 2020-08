VIDEO Inter, Conte sbotta: “Società debole, mai protetto me e la squadra. Adesso…” (Di domenica 2 agosto 2020) Un finale di stagione amaro per Antonio Conte.Il bilancio dell'annata in nerazzurro, per il tecnico dell'Inter, è negativo. Il secondo posto non è andato giù all'allenatore ex Juventus, che al termine del match contro l'Atalanta, valido per l'ultima giornata di Serie A, si è scagliato contro la società in conferenza stampa. Parole forti che mettono in dubbio il futuro dell'esperta guida sulla panchina del club di Milano."Per noi - dice Conte - è stata un'annata molto dura e difficile sotto tutti i punti di vista, anche personali. Appena si è potuto, si sono fatte tante critiche. Non mi è piaciuto quello che stato fatto nei confronti di questi ragazzi e a volte anche nei miei confronti. Non è stato riconosciuto il lavoro dei ragazzi, non è stato riconosciuto il ... Leggi su mediagol

Inter : ?? | DICHIARAZIONI Le parole di Antonio Conte alla vigilia dell'ultima giornata di @SerieA ?? #AtalantaInter - Inter : ?? | MEMORIES ???? @vieri_bobo ???? #Domenghini ???????? @Edercitadin7 ???? #Manicone ???? @Chino_Recoba20 5? gemme dal p… - Inter : ?? | RISCALDAMENTO Squadra in campo a Bergamo, manca pochissimo al calcio d'inizio di #AtalantaInter! ?? Pronti per… - stone_439 : giornali e giornalisti tutti contro l’inter - Mediagol : #Video #Inter, Conte sbotta: 'Società debole, mai protetto me e la squadra. Adesso...' -