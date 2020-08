Silverstone, Hamilton trionfa a casa sua. Ottimo terzo posto per Leclerc (Di domenica 2 agosto 2020) Pazzo Gran Premio a Silverstone con un finale al cardiopalma. Vince Hamilton davanti a Verstappen e Leclerc, male Bottas e Vettel In un finale pazzesco, con gomme forate e continui colpi di scena, Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Silverstone e allunga nel Mondiale Piloti. Secondo Verstappen, ottima terza posizione per la Ferrari di Leclerc. Male Vettel e Bottas, il tedesco finisce con un anonimo decimo posto mentre il finlandese non porta a casa punti a causa della foratura dell’ultimo giro. La Gara Partenza tranquilla nelle prima 4 posizioni con l’unico brivido dato dalla lotta Verstappen-Leclerc che si conclude con un nulla di fatto. Ottimo ancora una volta lo spunto di Sainz che si porta in quinta ... Leggi su zon

Eurosport_IT : FINALE PAZZESCO A SILVERSTONE! ?????? Saltano le gomme delle Mercedes: Lewis Hamilton vince su tre ruote davanti a Max… - Gazzetta_it : VIDEO Formula 1, Silverstone: Hamilton e Bottas, finale incredibile! - Sport_Mediaset : #Hamilton vince su tre ruote, #Leclerc terzo. #F1 #SportMediaset - fisco24_info : F1, Silverstone infuocata: le gomme di Bottas cedono e Leclerc sale sul podio: [Testo del Lead in homeIl cedimento… - gioalbarosa : Hamilton vince con una ruota bucata il Gran Premio di Silverstone: terzo... -