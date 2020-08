Sampdoria, novità sull’infortunio di Tonelli: trauma al tendine rotuleo (Di domenica 2 agosto 2020) Novità fresche sull’infortunio subito da Lorenzo Tonelli nella giornata di ieri in occasione di Brescia-Sampdoria, ultimo turno di Serie A. Il difensore è stato costretto ad uscire nel primo tempo per un problema al ginocchio. Nonostante l’apprensione iniziale, oggi sono stati effettuati degli accertamenti che hanno escluso problemi gravi riscontrando un trauma al tendine rotuleo del ginocchio destro secondo quanto riportato dalla società ligure. Leggi su sportface

