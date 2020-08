Milano. Parco Nord: al via il cantiere anti-esondazione del fiume Seveso (Di domenica 2 agosto 2020) Ha preso avvio il cantiere ‘anti-esondazione’ per la vasca di contenimento delle piene del fiume Seveso collocata a Milano al Parco Nord. E’ una delle vasche del piano di prevenzione contro le esondazioni del Seveso e fa parte di un progetto complesso approvato e finanziato nell’autunno 2015 e ora in fase di realizzazione. La fine dei lavori è prevista per l’estate del 2022 quando il laghetto artificiale sarà completato. I lavori sono eseguiti da MM Spa. Proseguono anche tutte le attività per la realizzazione delle aree di laminazione delle piene sul torrente Seveso, a protezione delle zone di esondazione della Brianza e della ... Leggi su laprimapagina

