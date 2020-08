Maltempo: per una frana chiuso il Passo del Gavia in Lombardia (Di domenica 2 agosto 2020) Milano, 2 ago. (Adnkronos) - Una frana costringe la Regione Lombardia a chiudere il Passo del Gavia (Sp29), zona Ponte di Legno, il valico che divide la provincia di Sondrio da quella di Brescia fino a data da destinarsi. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno reso inagibile un tratto. A comunicarlo la sala operativa della Protezione Civile. "Il Sindaco di Ponte di Legno - chiarisce la nota - ha confermato la delicata situazione del paese dopo il passaggio perturbato della scorsa notte: l'alveo del torrente e' ancora pieno di materiale franato. Il sindaco e' sul posto con i tecnici dell'Ufficio Territoriale Regionale per tentare di attuare delle misure di contenimento in vista delle nuove precipitazioni previste nelle prossime ore. Conferma, ovviamente, la chiusura della SP29 del ... Leggi su iltempo

