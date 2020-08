Maltempo Alessandria: 140 interventi vigili del fuoco (Di domenica 2 agosto 2020) Sono saliti a 140 gli interventi completati dai vigili del fuoco ad Alessandria per l’ondata di Maltempo di ieri sera. Ne sono in corso altri 11, uno dei quali riguarda la rimozione dell’antenna pericolante di Radio Bbsi al quartiere Cristo. Da evadere ne restano ancora 150. Le operazioni riguardano soprattutto la rimozione di tetti, coperture e alberi pericolanti. “In un momento di tranquillità – osservano alla centrale operativa – cercheremo di sistemare anche il tetto della nostra caserma”. L'articolo Maltempo Alessandria: 140 interventi vigili del fuoco Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : Più di 100 interventi effettuati dai #vigilidelfuoco di #Alessandria in tutta la provincia per il #maltempo, che ne… - infoitinterno : Alessandria, maltempo da incubo: case scoperchiate e volano i tetti, alberi sradicati. Colpa del downburst. COS'E' - infoitinterno : Alessandria conta i danni del maltempo e chiede lo stato di calamità naturale - AllertApc : RT @ProCivPiemonte: Oggi numerosi #volontari di #Protezionecivile, squadre di #Aib e Vigili del fuoco sono stati impiegati per la rimozione… - regionepiemonte : RT @ProCivPiemonte: Oggi numerosi #volontari di #Protezionecivile, squadre di #Aib e Vigili del fuoco sono stati impiegati per la rimozione… -

