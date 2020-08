L'incubo di Zingaretti, il sondaggio choc sulla Toscana terrorizza il Pd (Di domenica 2 agosto 2020) Allarme al Nazareno, un'altra storica regione rossa potrebbe saltare? Siamo ancora ai sondaggi preliminari in vista del voto di settembre, ma le indicazioni che arrivano dalla Toscana disegnano scenari choc per il Pd di Nicola Zingaretti. Secondo una rilevazione commissionata da Italia Viva e diffusa ieri il candidato dem Eugenio Giani sarebbe davanti a Susanna Ceccardi in corsa per il centrodestra. Ma da un nuovo sondaggio voluto proprio dal Partito democratico arriva la mazzata: il centrodestra sarebbe avanti di mezzo punto: 43 contro 42,5 %, riporta oggi La Stampa. Scenario horror per il partito di Nicola Zingaretti e per gli equilibri del governo rossogiallo mentre a livello nazionale il centrodestra rappresenta da solo il 50% del Paese. Leggi su iltempo

