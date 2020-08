Formula 1, Vettel impietoso: “risultato scarso, macchina difficile da guidare. Ero più lento di tutti in pista” (Di domenica 2 agosto 2020) Decimo posto per Sebastian Vettel nel Gran Premio d’Inghilterra, un misero punticino che serve a poco al pilota tedesco, che si sarebbe aspettato qualcosa in più in questa gara. Le condizioni della sua Ferrari però non lo hanno aiutato, una macchina troppo complicata da gestire che non gli ha permesso di lottare con i propri avversari. Bryn Lennon/Getty ImagesImpietosa l’analisi del ferrarista ai microfoni di Sky Sport nel post gara: “il risultato è stato molto scarso, ma la macchina era estremamente difficile da guidare. Ho faticato parecchio per trovare fiducia e non so perché. Dobbiamo esaminare con attenzione, ma se fatico per così tanti giri in gara c’è qualcosa che non va come deve. Non è stata una gara ... Leggi su sportfair

