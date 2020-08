F1 GP Gran Bretagna 2020, Leclerc: “Questo podio è un colpo di fortuna” (Di domenica 2 agosto 2020) “È stata una gara molto complicata, appena ho sentito che Bottas aveva un problema alle gomme ho rallentato parecchio per precauzione. Ma questo podio è un colpo di fortuna, abbiamo dato il meglio, sono contento della gestione gomme e del bilanciamento della macchina”. Charles Leclerc sorride al termine del Gran Premio di Gran Bretagna con il terzo gradino del podio conquistato nel finale di gara a causa della foratura di Valtteri Bottas. “Il livello della macchina non è quello che vogliamo ma oggi abbiamo visto del potenziale e siamo riusciti a cogliere l’opportunità”, ha aggiunto il monegasco della Ferrari nel post gara. “Anche col quarto posto sarei stato felice perché abbiamo massimizzato il ... Leggi su sportface

