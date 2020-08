Condò: «Conte ha umiliato Eriksen, ha mandato un messaggio alla società» (Di domenica 2 agosto 2020) Paolo Condò, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato di Antonio Conte e del suo sfogo post Atalanta-Inter Paolo Condò ha parlato negli studi di Sky Sport dello sfogo di Antonio Conte dopo Atalanta-Inter. Queste le parole del noto giornalista. Conte – «Mi sono chiesto dove voglia andare a parare Conte? Conte ha denunciato due Inter. Quella che fa capo a Marotta e quella degli spifferi. Conte ti dice che Brozovic ubriaco al pronto soccorso, a Milano esce e a Torino non usciva. Questo ti sta dicendo. Quella di Conte è una botta potentissima. Non so se voglia la testa di qualcuno in società, nel reparto gestionale. Conte è andato all in. Mourinho non ha mai detto mezza parola davanti alla ... Leggi su calcionews24

