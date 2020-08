Capuano: “Allegri studia l’Inter, potrebbe succedere quello che non ti aspetti” (Di domenica 2 agosto 2020) Le dichiarazioni polemiche di Antonio Conte al termine della partita di campionato contro l’Atalanta hanno inevitabilmente riacceso i dubbi circa la panchina dell’Inter. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha riproposto un articolo del 27 luglio sulla situazione di Massimiliano Allegri, tornato attuale dopo lo strappo tra l’ex Ct e l’Inter. Il giornalista sostiene che Allegri, ex allenatore della Juventus, sia particolarmente attento a quanto sta succedendo all’Inter: “Sono molti gli spettatori che in questo periodo stanno divorando, non guardando, ogni singola partita di calcio dopo lo stop forzato causa coronavirus. Ma uno di questi spettatori è Massimiliano Allegri e la squadra è l’Inter (…) Allegri sta aspettando una telefonata da Parigi (…). Ma se i francesi dovessero fare una buona ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA, il giornalista Giovanni Capuano analizza la situazione della panchina dell'#Inter: l'intento è di riconfer… - fcin1908it : Capuano: 'Allegri guarda le partite e studia l'Inter. Max sta aspettando una telefonata da...' -… - FaiSempBurdell : @fox_rino Mi sarei aspettato facesse meglio del Napoli di Gattuso, girone di ritorno stessi punti, oppure il gioco,… -