Calolziocorte, l'iniziativa: "Valorizziamo il pioppo gigante" (Di domenica 2 agosto 2020) Pioppi giganti, in Italia ne esistono ancora solo pochi esemplari che superano i sette metri di circonferenza. Uno di questi è a Calolziocorte in località Lavello. Il gruppo civico Cambia Calolzio, in ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Calolziocorte iniziativa Calolziocorte, l'iniziativa: "Valorizziamo il pioppo gigante" IL GIORNO Calolziocorte, l'iniziativa: "Valorizziamo il pioppo gigante"

Pioppi giganti, in Italia ne esistono ancora solo pochi esemplari che superano i sette metri di circonferenza. Uno di questi è a Calolziocorte in località Lavello. Il gruppo civico Cambia Calolzio, in ...

Post Covid, è tempo di bilanci "Grazie a chi ha dato una mano"

Passata l’emergenza è tempo di bilanci e ringraziamenti. Calolziocorte è stato uno dei comuni più colpiti dal Covid in provincia di Lecco, con un pesante lavoro anche per i Volontari del soccorso. È s ...

Pioppi giganti, in Italia ne esistono ancora solo pochi esemplari che superano i sette metri di circonferenza. Uno di questi è a Calolziocorte in località Lavello. Il gruppo civico Cambia Calolzio, in ...Passata l’emergenza è tempo di bilanci e ringraziamenti. Calolziocorte è stato uno dei comuni più colpiti dal Covid in provincia di Lecco, con un pesante lavoro anche per i Volontari del soccorso. È s ...