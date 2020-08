Calcagno: 'Ipotesi Playoff? E' prematuro parlarne' (Di domenica 2 agosto 2020) ROMA, 02 AGO - "La ripresa del calcio è un motivo di vanto per tutti noi, il sistema federale ha dato prova di grande maturità: ci siamo fatti trovare pronti, soprattutto se penso a quello che abbiamo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

MarekNapoli : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'L'ipotesi playoff? Parlarne oggi è prematuro' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'L'ipotesi playoff? Parlarne oggi è prematuro' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'L'ipotesi playoff? Parlarne oggi è prematuro' - susydigennaro : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'L'ipotesi playoff? Parlarne oggi è prematuro' - apetrazzuolo : AIC - Calcagno: 'L'ipotesi playoff? Parlarne oggi è prematuro' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcagno Ipotesi

Corriere di Como

"La ripresa del calcio è un motivo di vanto per tutti noi, il sistema federale ha dato prova di grande maturità: ci siamo fatti trovare pronti, soprattutto se penso a quello che abbiamo vissuto durant ...Da diversi giorni gira l’ipotesi di far disputare i playoff anche in Serie A. La proposta ha ricevuto diversi pareri positivi, come quello del presidente del Napoli De Laurentiis, che sostiene sia un ...