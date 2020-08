Bologna, finale al top: Barrow punta la doppia cifra (Di domenica 2 agosto 2020) Bologna - Alla ricerca del gol numero dieci , Musa Barrow vuole fortissimamente finire il campionato in doppia cifra, dopo quello segnato al Lecce domenica passata gliene manca solo uno e questa sera ... Leggi su corrieredellosport

BOLOGNA - Alla ricerca del gol numero dieci, Musa Barrow vuole fortissimamente finire il campionato in doppia cifra, dopo quello segnato al Lecce domenica passata gliene manca solo uno e questa sera c ...Diretta Bologna Torino streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A per la 38^ giornata. Bologna Torino, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara de ...