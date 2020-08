Barcellona, Rakitic torna al Siviglia? Bozza di accordo tra le due società (Di domenica 2 agosto 2020) L’ipotesi di un ritorno di Ivan Rakitic al Siviglia si fa più concreta. Il centrocampista croato ha più volte espresso la propria volontà di terminare la carriera nel club biancorosso, dove ha giocato dal 2011 al 2014. Le pretese del Barcellona, attuale squadra di Rakitic, sembravano fuori portata per il Siviglia, ma negli ultimi giorni sembrano essere cambiate le condizioni. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, tra i due club ci sarebbe una Bozza di accordo, con il club blaugrana avrebbe ridotto le pretese da 20 a 10 milioni di euro. Una cifra che potrebbe aprire una trattativa per il trasferimento del 32enne. Rakitic ha ancora un anno di contratto con i catalani e potrebbe firmare con il ... Leggi su sportface

