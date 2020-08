Barça, Bartomeu: “Arthur doveva restare fino alla Champions, avviato procedimento” (Di domenica 2 agosto 2020) Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a Sport, in cui ha affrontato diversi temi. Primo fra tutti il calciomercato: “Avremmo dovuto rinnovare Arthur, ma la situazione economica è difficile. Arthur aveva un’offerta molto buona, lo ha spiegato a noi e abbiamo notato che in quel club c’era un giocatore, Pjanic, che ci è interessato per tanto tempo. La decisione di lasciare il Barcellona è stata di Arthur. Perché qui non si era affermato come giocatore indiscutibile, lì pare gli garantiscano la titolarità e soprattutto uno stipendio triplicato. La tassazione italiana è più vantaggiosa, è per questo che parte“. Bartomeu però precisa che il trasferimento sarebbe dovuto avvenire all’inizio della prossima ... Leggi su sportface

