Arena del Mare, sul palco l'emozione per i grandi del Teatro salernitano (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Grande successo e tante emozioni ieri, all'Arena del Mare di Salerno, per la serata dedicata al Premio "La città teatrale" in memoria di tanti autori e registi teatrali salernitani e maestranze del mondo dello spettacolo che hanno tracciato un'impronta profonda nel mondo teatrale e culturale della città di Salerno. Ad organizzarla Ugo Piastrella che, con l'attore Ciro Girardi a cui è stata affidata la conduzione, ha ricordato, tra i tanti, la passione e l'impegno profusi sul palcoscenico, dall'attrice Regina Senatore al tecnico delle luci Peppe del Mastro, dall'impresario Carmine Giannella all'attore Mimmo Schiavone. E poi naturalmente il ricordo e l'omaggio al regista Gino Esposito, il papà del ...

Lugo. Al via la programmazione di agosto all' Arena del Carmine ravennanotizie.it Oggi musica al tramonto, domani passeggiata all'alba

Proseguono a Lido di Classe le attività del Festival Naturae. Stasera ci sarà ’Belle nuit, ô nuit d’amour’ con Vera Della Scala (soprano), Elisa Gentili (mezzo soprano), Roberto Gentili (basso bariton ...

Calcio Serie A Femminile: Bianca Bardin, dall'Arena di Verona alle Torri di San Gimignano

Classe 2000, centrocampista, arriva dall’Hellas Verona dove ha giocato le ultime due stagioni in Serie A da titolare. Giocatrice di classe, dotata di un gran lancio, Bianca è un elemento fisso anche n ...

