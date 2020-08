70 anni di Batmobile: la sua evoluzione, dal fumetto di Bob Kane alla trilogia di Nolan (Di domenica 2 agosto 2020) La Batmobile, la macchina super accessoriata di Batman, compie 70 anni: molto più che un semplice mezzo di trasporto, è quasi un alter ego del personaggio, ridisegnata negli anni anche da Tim Burton e Christopher Nolan. La Ecto-1 dei Ghostbusters, la DeLorean in grado di viaggiare nel tempo di Ritorno al Futuro, Herbie, il maggiolino tutto matto, la Bluesmobile di The Blues Brothers e la Aston Martin di James Bond: di macchine diventate dei veri e propri personaggi la storia del cinema è piena, ma nessuna ha subito l'evoluzione della Batmobile, la leggendaria, e super accessoriata, compagna di Batman, che combatte il crimine a colpi di gadget tecnologici (o abbatte direttamente muri, come nella versione immaginata da Christopher Nolan). Apparsa per ... Leggi su movieplayer

