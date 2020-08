Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2020 ore 10:30 (Di sabato 1 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2020 ORE 10:20 SIMONE PAZZAGLIA DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DA RACCORDO DOVE IL TRAFFICO è SCORREVOLE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DI SEI KILOMETRI IN AUMENTO PER INCIDENTE AL KILOMETRO 10 E 500 IN DIREZIONE A1 Roma NAPOLI SULLA A1 Roma NAPOLI AL KILOMETRO 587 CODE DI 10 KILOMETRI IN AUMENTO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA A24 TRA IL GRA E SAN VITTORINO IN DIREZIONE CASTEL MADAMA SULLA PONTINA SI VIAGGIA INCOLONNATI DALL’USCITA DEL GRA FINO A VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA TRA VIA ACQUALONGA E VIA DEI CAMPI IN DIREZIONE ... Leggi su romadailynews

