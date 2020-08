Un gol per parte e Brescia e Sampdoria chiudono il campionato con un pareggio (Di sabato 1 agosto 2020) E' finita 1-1 a Brescia l'incontro tra le rondinelle e la Sampdoria. In gol per i liguri Leris nel primo tempo poi per i padroni di casa gol di Torregrossa su rigore nella ripresa. Partita poco spettacolare allo stadio Rigamonti ma era prevedibile visto che la posta in palio non interessava tanto alle due squadre. Per i lombardi è un arrivederci alla Serie A e ripartiranno dalla serie cadetta mentre per la Sampdoria un finale di campionato senza squilli. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Brescia-Sampdoria 1-1, segna Leris e Quagliarella manca l'aggancio a Vialli

GENOVA - La Sampdoria chiude a Brescia con un pareggio la tredicesima partita in un mese e mezzo e il sesto campionato della presidenza Ferrero. I blucerchiati a quota 42 ed è il secondo peggior risul ...

